Meteo, Sottocorona: dove torna la pioggia forte. Le previsioni del weekend

Ci sono delle piogge previste per la giornata di oggi, sabato 11 novembre, ma la situazione meteo complessivamente è in miglioramento. Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, lo ha detto nelle odierne previsioni durante il TgLa7. Ebbene, il maltempo sembra aver lasciato anche la Toscana dove resta solo qualche debole pioggia, precipitazioni più forti ma isolate si registrano sulle zone che si affacciano sul basso Tirreno: Campania, in parte anche la Basilicata e la Calabria. "Situazione che tende a migliorare" spiega Sottocorona, ma la tregua dura poco.

Domenica 12 novembre avremo un "ritorno delle piogge anche localmente forti in Toscana, specie sulla parte settentrionale" e precipitazioni "moderate al centro, ancora forti quelle sul basso Tirreno". I fenomeni intensi sono "al di là delle Alpi, sulla parte centrale occidentale". Qualche nevicata potrebbe anche entrare da noi, tuttavia lunedì 13 novembre la neve sembra fermata dal blocco alpino, e le piogge saranno in attenuazione in tutto il paese. Sulle temperature, l'esperto spiega che son ulteriormente scese le minime e in alcuni casi siamo anche sotto i 5 gradi.