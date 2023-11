Meteo, quando arriva il freddo vero. Giuliacci: "Irruzione polare", la data

10 novembre 2023 a

a

a

Molta pioggia, anche con i fenomeni estremi visti in Toscana, ma poco freddo. Novembre continuerà su questa tendenza? A fornire previsioni e tendenze meteo del mese in corso sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci. Insomma, arriverà finalmente il freddo oppure ci saranno nuove incursioni dell'anticiclone? Nei primi dieci giorni di novembre abbiamo avuto abbondanti precipitazioni ma anche alte temperature, soprattutto al Meridione, si legge sul sito MeteoGiuliacci , ma niente gelo. Tuttavia in questo periodo dell'anno è improbabile che arrivino ondate artiche da nord-est, che interessano l'Italia solitamente nella seconda parte dell'Inverno.

"Cambio radicale" del tempo: Giuliacci indica i 7 giorni di fuoco

In questa fase dell'autunno dobbiamo aspettarci freddo "Polare Marittimo", che "proviene lo stesso da latitudini polari, come dice il nome, ma dall'oceano", con valori termici non paragonabili a quelli di gennaio e febbraio. Nel fornire le tendenze meteo a 15 giorni, la squadra di Giuliacci fa sapere tuttavia che l'irruzione fredda più "Interessante" per l'Italia è attesa tra una settimana, nel periodo tra il 17 e il 20 novembre, quando potremmo avere una "quota neve sicuramente in forte calo e valori praticamente invernali" dal punto di vista delle temperature. Sarà, forse, il primo assaggio di inverno.