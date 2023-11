Meteo, sabato di tregua e poi...quando cambia tutto: ancora pioggia

10 novembre 2023 a

Nessuna estate di San Martino, per ora. Il maltempo sta dominando le previsioni meteo ormai da giorni e il weekend in arrivo non porta con sè la possibilità di una tregua. Come si legge su ilmeteo.it , "il prossimo fine settimana in Italia si preannuncia in parte ancora disturbato da condizioni meteorologiche avverse, a causa di un vortice ciclonico posizionato intorno al Regno Unito che sta spingendo verso il nostro Paese correnti di aria fredda". Che tempo ci aspetta?

Il team di esperti spiega che per la giornata di domani, sabato 11 novembre, non sono previste grandi piogge. Le ultime elaborazioni, infatti, indicano ore di tregua. In realtà, sono attesi "alcuni modesti disturbi concentrati principalmente sull'area del basso Tirreno". I meteorologi avvisano: il clima si manterrà "moderatamente fresco, ma le temperature caleranno sensibilmente durante la notte, soprattutto nel Nord Italia e nelle vallate interne del Centro". Non si escludono banchi di nebbia.

La situazione cambierà drasticamente domenica 12 novembre. Stando alle parole degli esperti, i venti freddi di Maestrale si intensificheranno e porteranno alla formazione di una circolazione ciclonica sull'Italia. Questo vuol dire che porterà maltempo nelle regioni centrali e meridionali. "In particolare sul comparto tirrenico, con previsioni di piogge diffuse, temporali e venti sostenuti", specificano. Anche le temperature si abbasseranno ulteriormente, dando l'impressione di un freddo più tipico del tardo autunno. Nel Nord Italia invece, "le condizioni meteorologiche saranno relativamente migliori", concludono.