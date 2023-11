Meteo, le previsioni di Giuliacci per l'estate di San Martino: cosa succede al freddo

06 novembre 2023 a

Quali sono le previsioni meteo per l’estate di San Martino? Ad approfondire la situazione è Mario Giuliacci, che si concentra sui giorni che vanno dal 9 al 12 novembre, che secondo la tradizione nata dai tempi di Martino di Tours sono miti e stabili: “Queste leggende popolari non hanno alcun fondamento scientifico, ma in realtà c'è un fondo di verità. Statisticamente, la prima metà di novembre era, per lo meno una volta, l'ultima roccaforte di alcune temperature miti prima dei lunghi inverni. Decenni e secoli fa la stagione invernale era molto più rigida di quella attuale, non c'erano i riscaldamenti né i comfort che abbiamo oggi. Ecco perché i contadini dell'epoca credevano che le ultime giornate serene e tiepide di novembre fossero un regalo che l'atmosfera faceva prima di un lungo e tormentato inverno”.

Ma quindi che tempo farà in quei giorni? Ci sarà davvero il ritorno dell’estate? “Il periodo tra il 9 e il 12 novembre di quest'anno sarà caratterizzato da – si legge su meteogiuliacci.it - un ingresso perturbato di matrice nord occidentale e poi alcune correnti di tale direzione portatrici di bel tempo. In altre parole, piogge diffuse nella giornata del 9 al Nord, che trasleranno al Centro e su parte del Sud venerdì 10. Sabato e domenica sereno su più o meno l'intera Italia. Le temperature risulteranno all'incirca nelle medie, senza freddo anticipato né calori troppo elevati”. “Quest'anno l'estate di San Martino risulterà piuttosto rispettata termicamente, ma non pluviometricamente, dato il maltempo diffuso tra giovedì e venerdì” l’analisi del colonnello Giuliacci.