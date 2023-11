Aurora boreale nei cieli italiani. Sottocorona: cos'è e come si forma

06 novembre 2023 a

L'aurora boreale ha colorato di rosa e di viola i cieli italiani, sorprendendo così tutti coloro che hanno alzato gli occhi. Si tratta di un fenomeno molto raro perché visibile quasi esclusivamente dalle regioni polari. Ma che cos'è e come si forma? A fare chiarezza sull'evento è stato Paolo Sottocorona. Attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali di La7, l'esperto ha premesso: "È un fenomeno sicuramente molto conosciuto ma avviene al Nord. A livello delle Alpi qualche volta è successo ma è una cosa abbastanza rara. Questi colori particolari che si hanno durante la notte in questo caso pare che siano stati avvistati anche al Sud".

L'aurora boreale strega l'Italia. Gli esperti: ecco le cause

Quindi la spiegazione di Sottocorona non si è fatta attendere: "Cos'è? Ve lo spiego in trenta secondi. Ho trovato uno schema abbastanza semplice", ha anticipato. "Dal sole c'è il vento solare, sono onde elettromagnetiche che possono essere più intense durante le tempeste solari. Questo vento solare elettromagnetico trova il campo magnetico terrestre e, nella ionosfera, delle particelle che sono cariche elettricamente", ha affermato. "Dallo scontro fra queste particelle solari e quelle che si trovano nella ionosfera, ci sono queste zone in cui si crea questa luminescenza, questi colori", ha concluso.