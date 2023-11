Meteo, "quando finisce il maltempo". Il giorno della svolta: le previsioni

05 novembre 2023 a

a

a

Sono le "ultime tracce" per il ciclone atlantico che ha colpito duramente l'Italia. Infatti "si sta spostando molto rapidamente verso levante il ramo freddo della perturbazione" che sabato 4 novembre ha riportato piogge abbondanti al Centro-Nord e neve sulle Alpi. A fornire le ultime previsioni meteo sono gli esperti de IlMeteo.it secondo cui domenica 5 novembre il maltempo residuo "si andrà a concentrare soprattutto sulle regioni del Centro in particolare tra Umbria, Lazio ed Abruzzo", dove continueranno le piogge intensi e i nubifragi (possibili anche a Roma). Ma in molte aree del Nord torna il sereno e nel corso del pomeriggio il maltempo andrà a diminuire in tutto il Paese a eccezione delle regioni del basso Tirreno.

Il maltempo martella sull'Italia: in arrivo il nuovo ciclone Domingos, tempesta in vista

Insomma, già lunedì 6 novembre la situazione meteo dovrebbe essere completamente diversa da quella delle ultime ore. "Entro fine giornata ci lasceremo alle spalle l'ennesima fase di tempo perturbato e l'atmosfera assumerà un aspetto decisamente più tranquillo su tutto il Paese", anche se i venti di libeccio porteranno possibili mareggiate sul versante tirrenico (attenzione a Liguria, Sardegna e basso Tirreno).