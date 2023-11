Meteo, la tempesta Domingos non molla. "Piogge abbondanti": ecco dove

05 novembre 2023 a

Il maltempo ha travolto diverse regioni della penisola italiana. Temporali e bombe d'acqua hanno dominato il tempo delle ultime giornate. Il team di 3bmeteo ha ora diffuso l'ultimo bollettino meteo e spiegato che "il flusso atlantico continuerà a essere il protagonista assoluto del tempo sull'Europa ma con minore violenza". Gli esperti hanno affermato che "la formazione di una profonda depressione tra la Groenlandia e l'Islanda", consentirà "un maggior respiro per le nostre latitudini e per le martoriate zone alluvionate ma non per molti giorni". Nella prima parte della settimana, infatti, dovremo fare i conti con un'"ultima ansa ciclonica legata alla vecchia tempesta Domingos in allontanamento ma non interesserà tutta l'Italia".

Come si legge su 3bmeteo.com , "la perturbazione annessa alla saccatura porterà piogge abbondanti soprattutto sulle regioni meridionali e una parte del Centro. In particolare sono attesi dei temporali tra Sardegna, Sicilia, basso Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia e dei rovesci su Molise, Puglia e Basilicata". I meteorologi affermano infatti che "sul resto della penisola il passaggio sarà abbastanza innocuo". Cosa ci aspetta nei prossimi giorni? "Un peggioramento è atteso nella seconda parte di giovedì, più verso sera e poi nel corso della giornata di venerdì. Rovesci e temporali dovrebbero interessare dapprima il Centro Nord, poi anche parte del Sud, soprattutto l'area tirrenica e potrebbero risultare localmente intensi", scrive il team.

Tra la giornata di venerdì e quella di sabato "un nuovo intenso fronte potrebbe raggiungere l'Italia e portare un'altra ondata di rovesci e di temporali con una diminuzione delle temperature. Seguirebbe un miglioramento ma con l'incognita di una nuova perturbazione domenica pilotata da aria più fredda dal nord Europa", si legge ancora.