Meteo, Sottocorona annuncia il cambio di passo: cosa ci aspetta

Nelle scorse ore abbiamo assistitio a un decisivo peggioramento delle condizioni climatiche su tutta la Penisola. Tutto questo, però, potrebbe presto portarci a una piccola tregua. Ne ha parlato Paolo Sottocorona nelle sue previsioni del tempo in onda nel TgLa7 del 5 novembre.

La perturbazione non molla la presa. Sottocorona: "Situazione molto attiva"

"Ci sarà ancora instabilità ma con fenomeni meno intensi - ha detto Paolo Sottoorona - Nella giornata di domenica ci saranno ancora fenomeni intensi ma si va verso piogge moderate soprattutto nelle zone del centro-sud. Il vero cambio di passo, però, ci sarà nella giornata di lunedì 6 novembre quando il maltempo forte non ci sarà più. resterà solo un po' di instabilità ma che sarà accompagnata anche da ampie schiarite. Martedì 7 novembre si resterà con tempo non bellissimo soprattutto su Campania, Lazio e Sardegna ma nulla di particolarmente preoccupante. Per quanto riguarda le temperature, al sud ci si attesterà sui 20 gradi mentre al centro-nord si scenderà sui 15-18".