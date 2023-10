Migranti, sbarchi a raffica a Lampedusa: quasi 500 clandestini in una notte

29 ottobre 2023 a

Raffica di sbarchi nella notte sull’isola di Lampedusa, dove sono arrivati complessivamente quasi 500 migranti. Nel primo sbarco, intorno a mezzanotte, sono arrivate 27 persone di nazionalità tunisina, precedute da altre sei persone scortate poco prima in porto. Subito dopo sono sbarcati in 56, tra cui 5 donne, di nazionalità eritrea ed egiziana. Con il terzo sbarco sono arrivati 48 migranti, tra cui un minore. Provengono dall’Egitto e Bangladesh. Nel quarto sbarco, prima dell’una, sono arrivate 52 persone, tra cui 5 donne e 3 minori. Provengono da Bangladesh, Egitto, Eritrea, Sudan e Pakistan. A seguire sono arrivati 56 migranti, tra cui 16 donne e 3 minori. Inoltre, poco prima delle tre, sono arrivati in 84, tra cui 5 minori e una donna. Poi, sono sbarcate 45 persone, tutti uomini. Poco dopo le cinque del mattino sono arrivate 55 persone, tutti uomini, provenienti dal Bangladesh, Egitto e Siria.

All'interno dell'hotspot di Lampedusa ci sono in totale 652 persone. Dalla struttura di contrada Imbriacola, gestita dalla Croce Rossa Italiana, sono in corso dei trasferimenti in mattinata per alleggerire il numero degli ospiti. L’emergenza continua nonostante si avvicini l’inverno.