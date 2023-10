Migranti, pugno duro di Von der Leyen: stop ai trafficanti e sorveglianza alle frontiere

27 ottobre 2023 a

"Ci dobbiamo concentrare ora soprattutto sulla prevenzione delle partenze dei migranti irregolari. Dobbiamo aumentare la cooperazione, aumentare la sensibilizzazione con i Paesi di origine e di transito con cui dobbiamo costruire accordi di partnership molto più completi e reciprocamente vantaggiosi, aumentare la sorveglianza delle frontiere. Dobbiamo migliorare la questione che riguarda le ricerche e i salvataggi". Ad affermarlo è il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue.

Rivela poi Von der Leyen: "Abbiamo discusso della migrazione legale: l’anno scorso sono arrivati nel nostro mercato del lavoro 3,7 milioni di immigrati legali, un dato molto positivo. Dobbiamo andare avanti anche su questo tema. La discussione sulla migrazione riguarda invece 300 o 400.000 immigrati irregolari". E continua: "La migrazione legale è importante per i nostri Paesi".

Entro la fine di novembre, aggiunge, "presenteremo delle proposte legislative per combattere contrabbandieri e trafficanti. La legislazione in vigore ha 20 anni ed è quindi arrivato il momento di aggiornarla. Che si tratti di un Paese di origine, di un Paese di transito o di un Paese in cui il dibattito sulla migrazione è intenso, tutti capiscono la necessità di reprimere il cinico business dei contrabbandieri e dei trafficanti. Si tratta di criminalità organizzata e dobbiamo quindi combatterla come facciamo con la criminalità organizzata", sottolinea il presidente della Commissione Ue.