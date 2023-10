Piombino, impressionante tromba d'aria: il video lascia di stucco

21 ottobre 2023 a

a

a

Un'impressionante tromba d'aria è stata avvistata nel primo pomeriggio al largo della costa di Piombino, comune in provincia di Livorno. Intorno alle 15 numerosi cittadini che si trovavano a Calamoresca, dove nel frattempo era stata allestita la cittadella del Rally delle Colline Metallifere, hanno assistito a questo spettacolo della natura che, se da una parte ha attirato gli occhi di molti, dall'altra ha spaventato chi temeva potesse avanzare dal mare. La tromba d'aria, che si inserisce in un quadro di maltempo, si è dissolta in breve tempo. I più attenti, tuttavia, sono riusciti a immortalarla.