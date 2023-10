Meteo, weekend a rischio: "Fenomeni intensi e abbondanti". Ecco dove

20 ottobre 2023 a

Un weekend all'insegna dell'autunno. Stando a quanto annunciano gli esperti de ilmeteo.it, piogge, temporali e forti venti si abbatteranno sulla penisola italiana, costringendo così gran parte della popolazione a trascorrere le ore di riposo in casa. "L'Italia sta facendo i conti con il ciclone Medusa sopraggiunto con le sue spire in queste ultime 24 ore e già responsabile di una fase di maltempo piuttosto intensa che ha coinvolto soprattutto Alpi, Prealpi, le regioni di Nordovest e il versante occidentale della Toscana": questa la premessa del team del sito.

Ma vediamo che tempo ci aspetta. La squadra di meteorologi de ilmeteo.it , ha diffuso l'ultimo bollettino meteo. La giornata di domani, sabato 21 ottobre, sarà ancora "instabile" e, a tratti, "perturbata". Resterà infatti molto elevata la probabilità di piogge e temporali "sui comparti alpini, prealpini, sull'alta valle Padana, poi di nuovo sulla Liguria, specie di Levante e su gran parte della Toscana". Ma non è tutto. Il maltempo inizierà a spostarsi e raggiungerà anche "il resto dell'area tirrenica del Centro, ovvero il Lazio e, tra il pomeriggio e la serata, pure gran parte del Sud, specialmente l'area tirrenica dove i fenomeni potranno risultare intensi e abbondanti, come per esempio sulla Campania".

Nella giornata di domenica 22, invece, qualcosa potrebbe cambiare. Come scrivono gli esperti, "l'allontanamento del vortice Medusa coinciderà infatti con un ritorno a condizioni meteo più tranquille, seppur ancora caratterizzate da una lieve instabilità". Saranno quasi assenti le precipitazioni. Ma il team di meteorologi avverte: "anche se qualche residuo piovasco sarà possibile a ridosso dei rilievi del Centro e sulla Campania".