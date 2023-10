Meteo Giuliacci: "Quattro cicloni sull'Italia". Tanta pioggia, fino a quando

21 ottobre 2023 a

a

a

Quattro cicloni atlantici sono destinati a portare una grande quantità di pioggia sull'Italia dai prossimi giorni fino ai primi giorni di novembre. Gli esperti del colonnello Mario Giuliacci hanno pubblicato sul canale YouTube del volto noto delle previsioni meteo in tv e sul web un video che mostra gli accumuli di pioggia per le prossime settimane. Ebbene, sono quattro le perturbazioni che attraverseranno la Penisola. La prima è in corso e per tutta la giornata insisterà in ampie zone del Nord, sull'alta Toscana e nelle zone tirreniche del Sud. Le stesse zone saranno al centro della seconda ondata tra il 23 e il 25 ottobre.

Weekend a rischio: "Fenomeni intensi e abbondanti", ecco dove

Dal giorno successivo è prevista una "terza perturbazione atlantica" e il "relativo ciclone con piogge su gran parte dell'Italia", affermano i meteorologi. Dal 27 al 28 ottobre la quarta fase perturbata ancora diffusa su tutta l'Italia. Nella mappa delle piogge complessive del periodo fino al 3 novembre evidenziata nel video, le zone con più precipitazioni sono il Nord-Ovest, il Nord-Est, la parte occidentale della Sardegna e tutto il versante tirrenico. "Dalla siccità a troppe piogge", sintetizzano gli esperti di Giuliacci.