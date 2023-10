Meteo, quanto durerà il maltempo? "Perturbazioni e piogge": le previsioni

21 ottobre 2023 a

Un weekend all'insegna del maltempo. Piogge sparse e temporali, però, apriranno anche la prossima settimana. Il team di 3bmeteo ha diffuso l'ultimo bollettino meteo e ha spiegato che "la circolazione atmosferica vedrà ancora una serrata attività atlantica spostata verso il settore europeo occidentale". Che cosa vuol dire? Secondo gli esperti "correnti meridionali umide e foriere di precipitazioni, anche intense" colpiranno la penisola italiana. Se lunedì è attesa la pioggia, martedì e mercoledì si registreranno fenomeni intensi.

Sul sito 3bmeteo.com , si apprende che "l'artefice del peggioramento sarà un vortice che si organizzerà sull'Inghilterra ma che sarà aiutato da una depressione extratropicale più bassa, attualmente tra le Azzorre e il Portogallo che risalirà gradualmente di latitudine nel corso dei prossimi due giorni". Le prime piogge arriveranno al Nord già nella giornata di lunedì. Stando alle previsioni degli esperti, "solo a fine giornata e nel corso della notte è attesa la vera e propria perturbazione che condurrà a una giornata di martedì perturbata con piogge intense e nubifragi su Piemonte, Liguria, Lombardia in estensione al Triveneto e l'Emilia Romagna ed entro fine giornata anche alla Toscana, la Sardegna e il Lazio". Sul resto della penisola poche nubi e temperature miti.

Già nella seconda parte della settimana, invece, il maltempo si allontanerà dall'Italia. "Intense perturbazioni transiteranno da ovest verso est ma i modelli vedono questi passaggi più alti rispetto all'Italia che dunque non dovrebbe esserne interessata, non in modo diretto", scrivono i meteorologi.