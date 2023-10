Meteo, cambio in 48 ore. Sottocorona: pioggia e temperature, che succede

21 ottobre 2023 a

Ci sono ancora "fenomeni molto intensi sull'Italia", spiega il meteorologo Paolo Sottocorona in diretta su La7, sabato 21 ottobre, la situazione rispetto a ieri è cambiata. Le piogge violente si verificano come fenomeni relativamente isolati, spiega l'esperto. Insomma, c'è un miglioramento nonostante le precipitazioni su quasi tutto il territorio nazionale: nel Nord-Este, nelle zone centrali del Nord, sulla parte occidentale la Toscana, su Corsica, Sardegna, Lazio, Campania, Calabria, e con intensità minore sul versante Adriatico.

Domenica 22 ottobre "c'è una reale attenuazione di questi fenomeni - spiega Sottocorona - troviamo piogge un po' ovunque ma sono in prevalenza deboli, con qualche rinforzo in Campania". Tendenza che si trascinerà anche su lunedì 23 ottobre, giornata che vedrà una situazione "un po' più tranquilla" perché al Sud spariscono le nuvole e su gran parte del nord del versante Adriatico e su parte della Pianura Padana spariscono le piogge. Precipitazioni che resisteranno in altre zone, ma con bassa intensità. Sul fronte delle temperature, "le minime di questa mattina sono scese molto, in qualche caso anche al centro e al Sud" ma "non a livello di freddo". Insomma, andiamo verso un clima più autunnale ma senza eccessi.