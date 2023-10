Meteo, il maltempo tormenta l'Italia. L'avviso di Giuliacci: “Per i prossimi 15 giorni…”

20 ottobre 2023 a

Un repentino e drastico cambio del tempo sull’Italia. Ma che cosa ci aspetta nei prossimi 15 giorni? A fare un’analisi della tendenza del meteo è il colonnello Mario Giuliacci, che esamina la situazione dei cieli italiani: “Dopo che l'Autunno ha avuto un meteo più estivo nella prima metà, a cominciare dal 17 ottobre è letteralmente cambiato tutto. Due perturbazioni, di cui una particolarmente ingente ed estesa, hanno interessato molte regioni in Italia. Questo è sicuramente un fattore positivo, anche se le temperature sono decisamente scese. Il tepore della prima metà di ottobre è un ricordo, ma ancora piuttosto caldo nel Centro-Sud”.

Il sito meteogiuliacci.it si focalizza sui giorni a venire, con una pioggia che non andrà via a breve: “I modelli meteo hanno visto con ragionevole certezza la possibilità di un susseguirsi di fronti e precipitazioni costanti. Non ci sono più alte pressioni invadenti perché la stagione estiva oramai dovrebbe essere terminata da molto tempo. E invece in alcune regioni del Sud fa ancora decisamente troppo caldo, in primis Sicilia e Sardegna, ma così pure in buona parte del Mezzogiorno. Le previsioni meteo dei prossimi 15 giorni sono chiare. Nessuna alta pressione invadente, grandi piogge e – chiosa Giuliacci - ingenti nevicate sulle Alpi a quote discrete, cominciare da 2000 metri in su”.