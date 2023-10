Meteo, sull'Italia un campo di battaglia. Giuliacci lancia l'allerta

20 ottobre 2023 a

Sono ore in cui sull'Italia si sta combattendo una vera e propria battaglia tra l'aria fredda depressionaria che viene direttamente dalle correnti atlantiche di nord-ovest e l'alta pressione che ancora insiste sulle regioni meridionali. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it , a nord stiamo assistendo a un notevole calo delle temperature mentre, in queste ore, i valori termici al sud sono ancora superiori alla media del periodo.

Ma ora vediamo nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime ore. Innanzitutto la giornata di sabato 21 ottobre sarà all'insegna di piogge e maltempo che interesseranno soprattutto le zone del nord-ovest, l’arco alpino, le prealpi e le regioni tirreniche centro-meridionali dove potrebbero accumularsi fino a 200 millimetri di pioggia. Domenica 22, invece, avremo una piccola parentesi di miglioramenti meteorologico. Ma non illudiamoci perché a partire dalla prossima settimana