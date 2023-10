Meteo La7, Sottocorona: "Il giorno peggiore". Dove si scatena la pioggia

20 ottobre 2023 a

Giorni impegnativi dal punto di vista del meteo. "Abbiamo a che fare con qualcosa di ben più organizzato di quelle zone un po' nuvolose che abbiamo visto nei giorni scorsi", spiega il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona venerdì 20 ottobre. Infatti le mappe evidenziano "una perturbazione in piena regola" che occupa buona parte dell'Italia dalle regioni del Nord a tutto il Centro. Per quanto riguarda le previsioni "oggi sicuramente è la giornata peggiore" spiega l'esperto negli aggiornamenti sul tempo nel corso di Omnibus. Si rilevano "fenomeni molto intensi" con quantità elevate di pioggia, anche 200 mm nelle 24 ore "che è un valore elevatissimo". Le zone più colpite dal maltempo? Le aree alpine e prealpine, centrali e occidentali, la Liguria, l'alta Toscana e sul Nordest. Fenomeni anche molto intensi al Centro, solo qualche pioggia non particolarmente intensa al Sud.

Un quadro che però è destinato a cambiare già sabato 21 ottobre: "Troviamo ancora fenomeni intensi al Nord ma in maniera più isolata rispetto a oggi", spiega Sottocorona. Domenica tutto sembra calmarsi ulteriormente, nel senso che restano delle piogge ma saranno in prevalenza deboli. E le temperature? L'esperto spiega che le minime sono in salita rispetto a ieri.