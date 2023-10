Firenze, aggressione choc di un clandestino in pieno centro: rapinato un 91enne

Christian Campigli 12 ottobre 2023 a

Un video sconvolgente. L'ennesima, incredibile dimostrazione che sicurezza urbana e immigrazione incontrollata non possono stare nella stessa affermazione. E che la sinistra, non certo da oggi, minimizza e nega il bisogno primario delle famiglie italiane: poter passeggiare per strada senza aver paura di essere picchiati o malmenati. Nella Firenze amministrata, da sempre, dal Partito Democratico succede che un immigrato clandestino africano possa credere di derubare, in pieno giorno, un anziano del proprio orologio e farla franca. Il video, pubblicato sull'edizione locale del Corriere della Sera, lascia pochissimi spazi all'interpretazione.

Sono le cinque del pomeriggio. Siamo in pieno centro storico, in via degli Orti Oricellari, nello specifico. Gianpaolo Matteuzzi, 91 anni, campione italiano di staffetta, cammina con passo sicuro. Ad un certo punto, un giovane africano lo avvicina, lo strattona prima, lo spintona poi. Infine lo picchia. Selvaggiamente. L'anziano reagisce e prova a rispondere al clandestino con la stessa moneta. Gli rifila due o tre colpi con una busta della spesa che aveva in mano. I due cadono per terra. In un attimo l'extracomunitario strappa l’orologio d’oro dal polso dell’ex atleta. L'aspetto più vergognoso dell'intera vicenda è che alla violenza urbana assistono indifferenti i passanti: una coppia si ferma a guardare i pensionato e poi prosegue la passeggiata, così come un ragazzo con lo zaino sulle spalle e una signora che trascina il trolley. Nessuno è distratto dalla richiesta di aiuto. Nessuno si è avvicinato a lui per soccorrerlo.

Il filmato finisce in questura e, poche ore più tardi, il prezioso monile viene rintracciato ad Arezzo dagli investigatori della squadra mobile di Firenze. “Era un dono della famiglia Agnelli per i 30 anni di lavoro da dirigente in Fiat e sono immensamente riconoscente alla squadra mobile di Firenze per averlo ritrovato – ha ricordato l'anziano - Resta l’amarezza per l’indifferenza della gente, che in pieno giorno non interviene di fronte a uno scippo”. Sul tema è intervenuto il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Vecchio, Alessandro Draghi. “La non reazione dei passanti è il segno che la gente ormai è assuefatta a questo genere di violenza. Nardella vergognati, dobbiamo smettere di far sentire terrorizzati i cittadini quando scendono di casa”.