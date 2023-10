Crisi in Medio Oriente, il Viminale aumenta attenzione su obiettivi sensibili

10 ottobre 2023 a

Il ministero dell'Interno alza il livello di allerta. La guerra in Medio Oriente fa paura anche in Italia. Per questo il Viminale passa al contrattacco. A seguito della grave crisi in Medio Oriente, il ministero dell’Interno ha disposto l’innalzamento del livello di attenzione verso ogni possibile obiettivo e un rafforzamento delle misure di prevenzione su tutto il territorio italiano. La decisione è giunta nel corso della riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi al Viminale.

Alla riunione, presieduta dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, hanno partecipato il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, i vertici delle Forze di polizia e quelli delle agenzie di sicurezza.