Meteo, correnti d'aria fresca sull'Italia. Arriva l'autunno, c'è la data

L'intensa ottobrata a cui stiamo assistendo da settimane avrebbe ormai i giorni contati. Secondo il sito 3bmeteo , l'anticiclone africano che si è impossessato dell'Europa centro-meridionale sta per incontrare un antagonista di tutto rispetto. Un flusso di aria più fresca è, infatti, in arrivo dalle regioni del nord Europa e provocherà un radicale cambiamento di prospettiva. Piogge e temporali saranno in estensione dalle nostre regioni settentrionali fino a quelle centrali e a parte di quelle meridionali.

Ma quando comincerà tutto questo? La data da segnare sul calendario è lunedì 16 ottobre, quando le correnti d'aria fresca cominceranno a penetrare alle nostre latitudini. L'autunno, insomma, arriverà a partire dall'inizio della prossima settimana. Ma bisognerà stare attenti a un fenomeno in particolare che potrebbe provocare enormi problemi. Si tratta del contrasto tra le nuove correnti fredda e l'aria calda pre-esistente sull'Italia. Da questo inc0ntro-scontro potrebbero scatenarsi fenomeni estremi che ci faranno definitivamente salutare questa estate decisamente fuori stagione. Le temperature, infatti, scenderanno anche di una decina di gradi.