Meteo-ribaltone: ecco quando finisce il caldo. Giuliacci: c'è la data

09 ottobre 2023 a

a

a

In questi giorni il caldo continua a dominare le previsioni meteo. Temperature stabili o in rialzo e giornate soleggiate che ricordano la stagione estiva. Ma quando arriverà, davvero, l'autunno? Secondo il team del colonnello Mario Giuliacci, già dal prossimo weekend lo scenario potrebbe cambiare. Dopo un anticiclone in rinforzo, "il vasto promontorio alto pressorio inizierà a perdere la sua forza".

Il caldo è pronto ad essere surclassato dalle piogge: Giuliacci ha la data

Ma qual è la data da segnare in rosso? Come si legge sul sito meteogiuliacci.it , "a partire dalla giornata di sabato 14 ottobre correnti atlantiche inizieranno a ridurre la vasta area di alta pressione di origine sub-tropicale". Attese, dunque, le prime piogge. "Ci aspettano le prime piogge sulle Alpi e in Liguria e un aumento della nuvolosità sulle regioni del Centro-Nord", scrivono gli esperti. E ancora: "A Sud e sulle due Isole Maggiori avremo ancora stabilità e temperature estive. Nella giornata di domenica 15 ottobre avremo leggere precipitazioni in Liguria mentre piogge più intense interesseranno il Friuli-Venezia Giulia".

"Il modello è cambiato", clamoroso meteo-dietrofront: cosa ci aspetta

Le temperature si abbasseranno ancora ma, secondo i meteorologi, "rimarranno ancora leggermente sopra le medie del periodo". Stando a quanto si legge sul sito del colonnello, "un cambiamento più deciso potrebbe arrivare nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 e nei primi giorni della prossima settimana perché una vasta perturbazione scenderà dal Nord Europa e potrebbe dirigersi verso il bacino del Mediterraneo". Ma non è tutto. Piogge e temporali potranno colpire prima le regioni settentrionali della nostra penisola e, a seguire, il Centro Italia.