Meteo, ribaltone clamoroso: finisce il caldo e...Giuliacci spiazza tutti

10 ottobre 2023 a

a

a

Le giornate soleggiate e le temperature stabili o in rialzo fanno intuire che la fine del caldo non è poi così vicina. E in effetti, stando alle ultime previsioni, la rottura non è attesa nei prossimi giorni. Se si studiano le tendenze a lungo periodo, però, si scopre all'orizzonte la possibilità di un crollo termico e dell'arrivo, quindi, del primo freddo e delle prime nevicate. Il team del colonnello Mario Giuliacci ipotizza in anticipo "un possibile clamoroso ribaltone che, in breve tempo, ci proietterebbe dall’anomala coda d’estate a un anticipo d’inverno".

Ecco quando finisce il caldo. Giuliacci: c'è la data

Come si legge sul sito meteogiuliacci.it , le previsioni per i prossimi giorni confermano "che tutta questa settimana sarà ancora dominata dall’alta pressione: questo significa che ci attendono altre giornate soleggiate e insolitamente calde, con temperature da fine estate in molte regioni". L'autunno vero, quindi, per ora non ha intenzione di conquistare la scena. Gli esperti indicano come data di un primo cambiamento quella tra domenica 15 e lunedì 16. Una perturbazione "porterà un po’ di piogge, un’attenuazione del caldo e l’inizio di una fase più piovosa che poi, intorno al 20 di ottobre, secondo le proiezioni di alcuni modelli potrebbe culminare con l’irruzione sull’Italia di fredde correnti orientali capaci di causare un brusco abbassamento delle temperature".

L'anomalia che preoccupa Sottocorona. “Molto di più”, temperature mai viste

Fresco autunnale o qualcosa di più? Stando alle proiezioni prese in esame dai meteorologi, potrebbe davvero arrivare il freddo, "con un crollo termico anche di 8-10 gradi e l’arrivo di un po’ di freddo praticamente invernale in gran parte del Centro-Nord". Ma non è tutto. Il drastico crollo termico potrebbe scatenare delle nevicate: "La neve sulle Alpi, sull'Appennino Settentrionale e sul versante adriatico dell’Appennino Centrale, potrebbe imbiancare le montagne anche al di sotto dei 1000 metri", avvisa la squadra di Giuliacci.