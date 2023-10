Roma, “pediatri boia nazisti”. Le scritte della vergogna dei no-vax davanti l'ospedale

09 ottobre 2023 a

“Pediatri boia nazisti, complici di vax genocidi”. “Vaxate i bambini, siete mostri assassini”. È questo l'agghiacciante contenuto delle scritte no-vax comparse sui muri dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Un atto vandalico che non è passato inosservato ed ha provocato indignazione fra gli esperti che da tempo si spendono per un’informazione corretta sui vaccini. Ad alzare la voce è ancora una volta Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova: “Definire un pediatra ‘boia e nazista’ è violento tanto quanto spaccare la faccia a un medico. Questa violenza sui sanitari non è più tollerabile. Lo Stato deve intervenire con leggi che ci tutelino maggiormente”. Il messaggio dell’infettivologo su X (ex Twitter) attacca i no-vax e ricorda il caso dell’immunologo Le Foche aggredito da un paziente nel suo studio e costretto ad interventi molto delicati al volto. Sale sempre di più la rabbia contro il mondo dei camici bianchi, è ora di porre un freno.