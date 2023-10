L'aria che tira, Parenzo fa impazzire i no-vax: quel gesto in diretta...

05 ottobre 2023 a

a

a

Riparte la stagione autunnale e riparte la guerra tra chi sostiene l'importanza della vaccinazione e chi, invece, si schiera dalla parte dei no-vax. Pochi giorni fa è stato consegnato il premio Nobel per la medicina all’ungherese Katalin Karikó di 68 anni e all’americano Drew Weissman di 64, che hanno messo a punto il metodo dell’Rna usato per i vaccini contro il Covid. La scelta di omaggiare i due scienziati che hanno contribuito ad arrestare la diffusione del virus è stata subito definita "uno schiaffo in faccia ai medici che lavorano in scienza e coscienza" da Barbara Balanzoni, medico radiato dall’Omceo di Venezia per le posizioni prese durante la pandemia. In collegamento con Andrea Pancani, il conduttore di Coffee break, David Parenzo, pronto a una nuova puntata de L'Aria che tira, ha spiazzato tutti con un gesto improvviso.

Parenzo non si tiene: "In quella famiglia...", l'attacco frontale a Meloni

"Ciao caro Andrea. Io sono già pronto per il vaccino antinfluenzale. Appena il medico mi dice di farlo io sono pronto", ha detto il conduttore del contenitore di politica e di attualità della mattina di La7. Parenzo, per provocare i no-vax, ha arrotolato la manica della camicia e scoperto il braccio. "Non voglio mancare un solo giorno e sono pronto a farmi l'antinfluenzale", ha rincarato la dose il padrone di casa de L'aria che tira. Poi Parenzo ha anticipato i contenuti della nuova puntata della sua trasmissione: "Noi in realtà torneremo tra pochissimo sulla vicenda di Mestre. Abbiamo dettagli da raccontarvi e foto".