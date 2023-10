Meteo, Giuliacci ha la data della fine del caldo: ecco le piogge significative

09 ottobre 2023 a

“Siamo ormai al 9 ottobre ed è caldo come fossimo a luglio, quando finirà?”. È questa la domanda che viene rivolta al colonnello Mario Giuliacci da un suo collaboratore, che trova la pronta risposta dell’esperto di previsioni meteo: “Stiamo toccando l’apice al centro-nord, fino all’11 ottobre circa, mentre al sud l’apice verrà toccato tra l’11 e il 13 di ottobre. C’è una buona notizia per quanto riguarda il caldo, finirà, sta per finire, bisogna resistere”. Ma quindi quando arrivano le piogge? Giuliacci risponde anche a questo quesito con un video pubblicato sul proprio canale YouTube: “Con la fine del caldo il tempo sta cambiando, questo perché arriva una decisa perturbazione atlantica, che tra il 15 e il 20 ottobre porterà piogge, anche abbastanza significative su tutta l’Italia, quindi finalmente un po’ d’autunno si avvicina, finalmente cessa il caldo e arrivano le piogge”. Dietro l’angolo c’è quindi l’ultimo sussulto del caldo estivo che non ci ha dato tregua in questi mesi. Poi sarà l’ora di ritirare fuori giubbotti e ombrelli.