Meteo, dietrofront di Sottocorona: "Il modello è cambiato", cosa ci aspetta

Dietrofront: l'autunno vero può attendere. Andiamo verso qualche piccolo peggioramento delle condizioni meteo, forse qualche lieve pioggia e un abbassamento delle temperature di qualche grado, ma nessuna svolta. Il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona negli aggiornamenti delle previsioni per i prossimi giorni, interviene nel corso di Coffee Break, il programma condotto da Andrea Pancani. L'esperto ha confermato nella sostanza quando detto in precedenza: ossia qualche lieve pioviggine sul nord tra oggi e domani, per il resto cieli sereni e temperature solo di un paio di gradi più fresche rispetto agli scorsi giorni.

Addio al caldo fuori stagione? Sottocorona smorza gli entusiasmi

Poi l'aggiornamento più importante: "Due giorni fa i modelli davano per la prossima settimana", quella che fa dal 16 al 22 ottobre, "un cambiamento piuttosto significativo", dice Sottocorona che spiega come le "previsioni a nove giorni" son cambiate: "Già oggi i modelli hanno un po' spostato il tiro e quindi questa settimana continuerà abbastanza stabile e calda, mentre in quella successiva non ci sarà un cambiamento significativo", conclude il meteorologo, svolta che è rimandata così "a data da destinarsi".