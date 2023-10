Meteo, autunno in due tempi. Giuliacci: quando arriva la pioggia, ecco le date

08 ottobre 2023 a

La fine del caldo e l'arrivo della pioggia. La svolta meteo d'autunno è più vicina, spiegano gli esperti del colonnello Mario Giuliacci che forniscono le ultime proiezioni dei modelli previsionali sull'Italia. Ebbene, l’alta pressione - ossia il bel tempo e le temperature elevate - "occuperà ancora con insistenza il nostro Paese per alcuni giorni, fino a metà della nuova settimana, poi intorno al 12-13 di ottobre mostrerà i primi segni di debolezza". Cominceranno così a vedersi gli effetti delle prime infiltrazioni di aria più fresca che arriva da ovest, si legge sul sito MeteoGiuliacci , che faranno scendere le temperature, seppur senza bruschi cali, e senza portare vere piogge.

Ma questa sarà "l’anticamera della vera svolta" che dovrebbe arrivare "nel weekend del 14-15 ottobre, con il passaggio di una perturbazione atlantica che, con le sue piogge, bagnerà gran parte del Nord". Secondo le proiezioni dei meteorologi no saranno precipitazioni abbondanti e risparmieranno ampie zone del Centro-Sud, ma la strada verso l'autunno "vero" sembra spianata. "La settimana dal 16 al 21 ottobre, in base alle ultime proiezioni, promette grande vivacità, con un via vai di perturbazioni che renderanno le giornate decisamente nuvolose e piovose. La pioggia tornerà quindi a bagnare anche il Centro e il Nord, e in alcune fasi cadrà anche insistente e abbondante: questo significa che, purtroppo, non si possono escludere eventi localmente estremi, con la possibilità cioè di veri e propri nubifragi", spiegano gli esperti. In sintesi, ci saranno finalmente le piogge e un abbassamento delle temperature, ma non ancora un arrivo del freddo pungente.