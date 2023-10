Meteo, l'Italia rischia l'irruzione di aria fredda? Sottocorona preoccupato: “Se fossimo in inverno…”

08 ottobre 2023 a

Paolo Sottocorona fornisce le previsioni meteo anche di domenica. Il meteorologo di La7 si collega con la puntata dell’8 ottobre di Omnibus e, con le sue carte alla mano, dà indicazioni su cosa devono aspettarsi gli italiani: “C’è un fronte freddo che avanza sulla penisola balcanica, se fossimo in pieno inverno mi preoccuperei un po’ di questa situazione, è tipica di una discesa forte di aria fredda, ma già domani questa perturbazione scompare e viene spezzata, vuol dire che non è così intensa. È una bolla di sapone, però la forma sarebbe di una irruzione di aria fredda. Per oggi le previsioni dicono che al nord, al centro e su gran parte vede un cielo quasi completamente sereno, qualche piccolissima pioggia tra Calabria e Sicilia e parte della Sardegna, delle pioviggini. Per domani 9 ottobre c’è una zona sull’Appennino con qualche fenomeno intenso, poi qualche debole precipitazione sulle zone alpine, sull’Emilia-Romagna, sulla Calabria. Martedì 10 ottobre non c’è più nulla, qualche velatura del cielo, non c’è maltempo e neanche tempo incerto”.

“Salto marcato”. Cosa succede alle temperature: Sottocorona ci fa tremare

Sottocorona si sofferma in seguito sulle temperature massime: “Sulla Pianura Padana c’è un colore più scuro, che sale sui 28 gradi, forse qualcosa in più. Al centro e al sud si resta tra i 24 e i 26 gradi. La tendenza nelle prossime 24 ore è di una certa diminuzione delle temperature, ma non accompagnata da fenomeni significativi come sui Balcani. Noi siamo sopra media, quindi la discesa è brusca. La settimana inizia con una discreta passata di aria fresca, fredda se volete, non c’è gelo”.