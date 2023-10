Meteo, quando finisce il caldo? Allerta dell'esperto: sarà un anno senza inverno

08 ottobre 2023 a

Si prospettano altri giorni bollenti per il periodo, con il caldo che in certe zone potrebbe toccare il picco dei 33 gradi domenica 8 e lunedì 9 ottobre. Ma in base ai modelli matematici la tendenza è destinata a diventare una costante del meteo dei prossimi tempi, tanto che il meteorologo Antonio Sanò parla di un "anno senza inverno". Il fondatore de IlMeteo.it cita gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo di Reading (ECMWF). Ebbene, "i prossimi mesi si prospettano bollenti su tutta l’Europa anche se sostanzialmente tutto il pianeta sperimenterà valori termici superiori alla media degli ultimi 30 anni. Valori mediamente superiori a 2°C sopra le norma significano di fatto vedere scomparire la possibilità di nevicate in pianura, la riduzione quasi totale di gelate e un clima mite a Natale su tutto il Centrosud da Roma in giù". Non solo. Assenza in pratica dell'inverno come lo conosciamo. Ma in Sicilia, Calabria e Sardegna meridionale si rischia una "estate quasi ininterrotta", scrive Sanò.

In sintesi ottobre, novembre e dicembre, ma anche gennaio e febbraio, potrebbero essere "mesi poco invernali", e "il 2023-2024 potrebbe essere l’anno senza Inverno e in ogni caso saranno l’Autunno e l’Inverno tra i più caldi da quando si registrano i dati". Cosa c'è alla base di questo rialzo costante delle temperature? Tra le ipotesi c'è quelle dell'influsso del fenomeno noto come El Niño, "che si accentua verso Natale sull’Oceano Pacifico influenzando però tutto il Globo". Ma gioca un ruolo fondamentale nel "drammatico trend di aumento termico globale", conclude l'esperto, la maggiore concentrazione di CO2 nell'atmosfera.