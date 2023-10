Meteo, Giuliacci: "Qualcosa di assurdo", i due giorni che sfidano i record

07 ottobre 2023 a

a

a

Il meteo non cessa di riservare sorprese e la domanda che si pongono tanti italiani da giorni, anzi in alcune zone da settimane, è sempre la stessa: quando finisce il caldo? Questo ottobre anomalo, spiegano gli esperti del colonnello Mario Giuliacci, è destinato a far vivere all'Italia "una condizione meteo veramente eccezionale". Insomma, già fa molto caldo e le piogge autunnali latitano, ma "nei prossimi giorni si verificherà ancora qualcosa di assurdo" si legge sul sito MeteoGiuliacci . Parliamo di un nuovo anticiclone africano che porterà un'ulteriore impennata delle temperature, spiegano i meteorologi, con le giornate di domenica 8 e lunedì 9 ottobre che "potrebbero battere dei record" di caldo in questo periodo.

Domenica dal caldo rovente: l'Italia nella morsa dell'anticiclone africano

Non ci sono ancora certezze, ma le condizioni a livello atmosferico vanno in questa direzione e una vera a propria via d'uscita da questo pattern anomalo ed eccezionale, sottolineano gli esperti di Giuliacci, ancora non si intravede. "Non si vedono grossi scossoni", ma "dopo due giorni veramente bollenti per il periodo ci sarà un calo delle temperature" anche se continueremo ad avere "sole a oltranza" su buona parte della Penisola. Insomma, niente piogge ma anticiclone a "tempo indeterminato". Questo per almeno "una decina di giorni", è la tendenza indicata dal team di meteorologi, dopo di che il tempo potrebbe cambiare vertendo su un clima più consono all'autunno. Ma fino al 15 ottobre a dominare saranno caldo e cieli sgombri di nuvole.