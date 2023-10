Meteo, l'ultimo record del caldo asfissiante. Giuliacci in allerta: “Clima impazzito”

03 ottobre 2023 a

Dal punto di vista formale l’estate avrebbe lasciato spazio da giorni all’autunno. Ma la realtà è ben diversa, con un caldo fuori stagione e una siccità totale sull’Italia. Il meteorologo Mario Giuliacci approfondisce l’argomento del caldo da record, con prospettive di temperature elevatissime anche per l’ottobre appena iniziato: “Anche in Italia quella stessa bolla di aria calda che sta abbracciando gran parte del Mediterraneo occidentale sta facendo registrare un clima diurno prettamente estivo praticamente ovunque. Siamo di fronte a condizioni particolarmente inconsuete per il periodo, che sarebbero state impensabili nel secolo scorso, ma con le anomalie maggiori registratesi al Centro-Nord, dove si sono visti superare i valori massimi di 8-10 gradi oltre alla media. Picchi di temperatura che hanno raggiunto i 33-34°C tra Toscana, Umbria e Lazio. Si tratta di valori più tipici del mese di agosto e dai tratti persino afosi in particolare sulla Pianura Padana”.

L’anticiclone non si sposta dal nostro Paese e dall’Europa meridionale, portando ad un clima impazzito. Sul sito meteogiuliacci.it vengono forniti i dati di settembre, con numeri da record: “A livello globale il settembre appena conclusosi abbia raggiunto i +0,90°, superando di oltre mezzo grado il settembre 2022. E, sebbene per un breve periodo, le anomalie mensili hanno superato il grado centigrado cosicché la terra si è avvicinata ancor di più alla soglia di +1,5°. Anche per l’Europa il settembre 2023 si aggiungerebbe alla lista di mesi con caldo record consecutivi. Diverse nazioni potrebbero fregiarsi di questo primato, anche di 3-4°C in più rispetto alla climatologia e con ampio margine rispetto al record precedente. Per l’Italia - chiosa Giuliacci - potrebbe risultare il terzo settembre più caldo dal 1950 ad oggi”.