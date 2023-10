Meteo, ottobre "africano". Giuliacci aggiorna le previsioni: quanto durerà il caldo

02 ottobre 2023 a

L'ultima "anomalia" del meteo in Italia è la lunga ottobrata di caldo intenso per le medie stagionali che stianmo vivendo in questi giorni. Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre è diventato protagonista "un enorme anticiclone" che domina il Mediterraneo e l'Europa meridionale, spiegano gli esperti del colonnello Mario Giuliacci. L'alta pressione ha creato un pattern meteorologico straordinariamente anomalo, portando temperature ben al di sopra della media stagionale, si legge su MeteoGiuliacci , e anche se è previsto un breve calo delle temperature tra mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre, non si tratta di un vero raffreddamento, ma piuttosto di un ritorno ai livelli più tipici di questa stagione. Ma poi arriverà finalmente il fresco autunnale? No, perché dopo questo breve intervallo, il caldo tornerà ad imporsi con forza, rimanendo sopra le medie stagionali per un periodo prolungato.

Insomma, l'anticiclone africano "sta continuamente interessando l'Europa meridionale e lo farà ancora per almeno 10 giorni", spiegano gli esperti. Se da un lato questo clima insolitamente mite può sembrare piacevole, dall'altro preoccupa la persistenza di queste alte pressioni fuori stagione. Negli ultimi anni, il mese ottobre è diventato sempre più anticiclonico e meno piovoso, contrariamente alle passate stagioni caratterizzate da importanti perturbazioni. Anche se non è escluso che verso la fine del mese possano arrivare fronti freddi e precipitazioni significative, la prima metà del mese sembra compromessa da questa eccezionale ondata di calore. E per questi giorni gli esperti di Giuliacci parlano di "caldo estremo" e temperature pienamente estive in molte zone d'Europa e in Italia.

Le piogge, tanto attese, sono previste solo in minima quantità sulle regioni adriatiche e forse nella Pianura Padana, ma non saranno sufficienti per colmare il deficit di pioggia. Nel frattempo, il blocco dell'Atlantico impedisce l'arrivo di perturbazioni atlantiche, portando con sé cattive notizie per chi sperava in un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. In conclusione, l'Italia si trova di fronte a un ottobre straordinariamente caldo e asciutto, con l'anticiclone africano che persiste nel dominare il clima europeo. Gli esperti meteo esortano ad essere preparati per un mese ancora più caldo del previsto e ad adottare misure di precauzione contro il caldo e la siccità. Resta da vedere se ci saranno cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche nella seconda metà del mese.