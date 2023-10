Meteo, torna l'anticiclone africano ma poi...quando le prime "avvisaglie" di pioggia

02 ottobre 2023 a

Anche questa prima settimana di ottobre è iniziata all'insegna del caldo anomalo. Per essere in autunno, queste giornate soleggiate e il clima mite sono sorprendenti. Stando alle ultime previsioni di 3bmeteo.com , un "eccezionale anticiclone africano ben saldo sull'Europa centro-meridionale" sarà responsabile di condizioni climatiche praticamente estive. Tempo stabile e temperature superiori alla media, quindi. Ma non abituiamoci troppo. Secondo gli esperti, già dalla giornata di mercoledì la penisola italiana dovrà fare i conti con le prime piogge.

"Sul resto d'Italia le massime potranno spaziare tra i 26 e i 30 gradi con picchi anche superiori sul lato tirrenico, sulle zone interne delle isole maggiori e sul Tavoliere delle Puglie", si legge sul sito. Ma i meteorologi di 3bmeteo, avvertono: "Si intravede anche un piccolo segnale di cambiamento, per un temporaneo e parziale cedimento della struttura anticiclonica a partire da mercoledì". Che vuol dire? Da metà settimana "un veloce impulso di origine atlantica scalfirà il perimetro superiore dell'anticiclone e determinerà l'arrivo di qualche pioggia o locale temporale mercoledì su parte del Nord Italia".

Da segnare, dunque, la giornata di mercoledì che, secondo il team, sarà "irregolarmente nuvolosa sulle regioni settentrionali, con qualche pioggia o rovescio che diverrà più frequente in prossimità delle zone alpine e sulla Pianura Padana a nord del Po, specie del Triveneto. Non esclusi alcuni fenomeni temporaleschi al Nordest". Nessun cambio di rotta nel resto della penisola: "Continuerà a fare molto caldo al Centro-Sud, con massime superiori a 30°C in Puglia e sulle isole maggiori". Da giovedì il tempo tornerà a stabilizzarsi "anche se una certa variabilità diurna interesserà i settori alpini e quelli appenninici centro-settentrionali, con possibilità di sporadici e brevi fenomeni".