Meteo, tra caldo e pioggia. Video-mappa di Giuliacci: quando cambia il tempo

28 settembre 2023 a

a

a

Il passaggio degli ultimi residui temporali, e contemporaneamente l'evoluzione del caldo. Cosa ci aspetta nel prossimo fine settimana dal punto di vista meteo? A mostrare piogge e temperature sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv e sul web, con due animazioni video pubblicate su YouTube .

Nella prima vengono mostrate le piogge previste per i prossimi giorni. Venerdì 29 settembre i temporali interesseranno la Calabria e la Sicilia orientale, con incursioni anche in Basilicata. Sabato 30 settembre la situazione tenderà in genere a migliorare su queste regioni, a eccezione della Calabria, che si libererà dalle piogge nel corso di domenica 1 ottobre.

Per quanto riguarda le temperature, le regioni interessate dal ritorno del caldo sono quelle tirreniche. Venerdì le "zone arancioni" interesseranno l'arco alpino, quelle gialle che indicano un caldo moderato, le Regioni del Nord e la Toscana. Nella giornata di sabato il rialzo delle temperature si farà sentire anche più a Sud, con un ulteriore innalzamento nella giornata di domenica.