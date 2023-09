Meteo, il caldo anomalo non durerà. Giuliacci: la data da segnare sul calendario

28 settembre 2023 a

Siamo ancora alla fine del mese di settembre ma già si parla di ottobrata. Sulla nostra Penisola, infatti, sta già agendo l'anticiclone africano che spinge le temperature molto in alto. Addirittura oltre le medie del periodo. E tutto questo avrà i suoi effetti anche durante la prossima settimana. Da nord a sud, tempo stabile e soleggiato con qualche piccolissima eccezione molto localizzata. In altre parole sarà possibile continuare a prendere il sole per molti altri giorni, non disdegnando intere giornate da passare al mare. Ne parla il sito meteogiuliacci.it . Ma tutto questo non durerà per sempre. Andiamo a scoprire quando la situazione cambierà radicalmente.

Nella coda d'estate arrivano due insidie. Chi si deve preoccupare

La situazione è destinata a cambiare faccia il 5 ottobre, quando si inizierà a intravedere la fine di questo caldo decisamente fuori stagione. Ma attenzione perché non si tratterà di un cambio di panorama: in altre parole il sole la farà sempre da padrone. Quello che cambierà saranno le temperature. Da giovedì 5 ottobre assisteremo a un sostanziale calo termico e a una sostenuta ventilazione che potrà acuire ulteriormente la sensazione di freddo. Nulla di preoccupante però: si tratterà soltanto di rientrare nella media.