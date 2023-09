Terremoto ai Campi Flegrei, paura nella notte a Napoli

27 settembre 2023 a

a

a

È proseguito per tutta la notte lo sciame sismico iniziato dalle prime ore di martedì nell’area dei Campi Flegrei, a ovest di Napoli. Durante la notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 3.35, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.2. Secondo le rilevazioni dell’Ingv il sisma ha avuto ipocentro a 3 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione nei comuni vicini, come Pozzuoli e Bacoli. Dalle prime verifiche non sono segnalati danni a persone o cose.

Terremoti ed eruzione del supervulcano, cosa svela l'Ingv

In seguito alla forte scossa di terremoto registrata nel corso della notte che ha interessato l’area dei Campi Flegrei a Napoli, Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione. In particolare, i tecnici specializzati nelle ispezioni di ponti e viadotti hanno svolto specifici controlli sulle opere delle strade statali 7 Quater «Domitiana» e 686 «di Quarto». Le attività si sono concluse nelle prime ore del mattino e non hanno evidenziato anomalie o danni strutturali. La circolazione è regolare su entrambe le arterie.