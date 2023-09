Campi Flegrei, la verità dell'Ingv sui terremoti e la possibile eruzione

21 settembre 2023 a

È possibile un’eruzione del supervulcano dei Campi Flegrei? INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, fa il punto sulla situazione e cerca di tranquillizzare i cittadini campini. L’istituto, attraverso il Direttore dell’Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito, della Direttrice del Dipartimento Vulcani dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Francesca Bianco e del Presidente Carlo Doglioni, spiega che recenti eventi sismici sono il frutto della risalita di fluidi che hanno reso meno elastica la crosta terrestre. Ed ecco quindi il motivo dell’ultime scosse di terremoto della zona.

In merito alla possibile eruzione l’INGV specifica che «attualmente la probabilità di una eruzione vulcanica è relativamente bassa, proprio perché non vi sono evidenze di risalita di magma verso la superficie. Inoltre, il volume crostale sollevato al momento è pari a dimensioni molto inferiori al km3, vincolando le dimensioni dei fluidi nell’area di alimentazione del sollevamento. I dati sismici, geochimici, le deformazioni del suolo, le variazioni termiche superficiali e in pozzo, le variazioni gravimetriche non forniscono, allo stato attuale, indicazioni che il magma stia risalendo verso la superficie». Nessun allarme in vista.