Campi Flegrei, il vulcanologo lancia l'allarme: eruzione peggiore di Pompei

Campi Flegrei, un'eruzione peggiore di quella di Pompei. Giuseppe Mastrolorenzo, vulcanologo e primo ricercatore dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lancia l'allarme sul supervulcano campano. Le scosse sismiche delle ultime settimane hanno riaperto il dibattito ma lo studioso sottolinea che il rischio maggiore è legato al fatto che l'attività sismica potrebbe essere un prodromo di quella eruttiva. Mastrolorenzo ne ha parlato in un'intervista al programma «Overshoot» su Radio Radicale e le sue parole sono state riprese anche dal Corriere della Sera. Lo scenario più probabile, però, è che si potrebbe arrivare a dover sgomberare i residenti con un'eruzione già in corso.

"Le scosse attuali possono essere già i precursori dell'eruzione che potrebbe essere una supereruzione per energia decine di volte superiore a quella del 79 d. C. di Pompei - conferma il vulcanologo - E' molto probabile che si arrivi a un falso allarme oppure, peggio ancora, che si ritardi l'evacuazione e ci ritroviamo magari a eruzione già iniziata». Attualmente, infatti, non esisterebbe un piano di evacuazione della popolazione a eruzione già in corso. "Dobbiamo essere in grado di salvare la popolazione anche in caso di eruzione attraverso vie di fuga radiali e non tangenziali ma questo tipo di scenario non è contemplato dagli attuali piani - conclude Mastrolorenzo - Insomma, anche se l'eruzione ci coglie di sorpresa, dovremmo poter sapere cosa fare e come aiutare la gente ma tutto questo oggi semplicemente non è stato previsto».