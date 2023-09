Meteo, Giuliacci e le previsioni ballerine: prima torna il caldo, poi…

25 settembre 2023 a

Che tempo farà nei prossimi 15 giorni? A rispondere a tale domanda è il colonnello Mario Giuliacci, che analizza le previsioni delle due settimane a venire in un video apparso sul suo canale YouTube: “Abbiamo avuto il crollo termico, ve l’avevamo promesso e non dite che non è avvenuto. Tra ieri ed oggi il crollo termico ha investito anche l’estrema meridionale. E adesso? Ci aspettano due periodi, un rialzo termico tra domani, martedì 26 settembre, e il 3 di ottobre. Sembrava dover durare fino alla fine di settembre, ma ora si va avanti fino al 3 ottobre, arriva un po’ di caldo. Un caldo che va definito, si può avere caldo a 25° e gente che ha caldo sopra i 33°. Questo caldo sarà tra 24 e 27°, per cui alcuni, soprattutto le persone anziane, lo avvertiranno come caldo, altri no. Una fase calda non dovuta all’anticiclone africano, non c’entra niente, è aria che arriva dall’ovest del Marocco, quindi aria sub-tropicale. Dopo il caldo e il bel tempo, tra il 4 e il 10 ottobre, arrivano – l’avvertimento di Giuliacci - le fresche correnti atlantiche che porteranno piogge su quasi tutta l’Italia, ma soprattutto al centro-nord”.