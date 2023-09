Meteo, dove arriva il vortice. I nubifragi picchiano duro

25 settembre 2023 a

Il vortice depressionario che sta attraversando in queste ore le regioni centrali si sposterà rapidamente verso il Mezzogiorno d'Italia. Parola del sito di previsioni meteorologiche 3bmeteo . I meteorologi, però, mettono in guardia sulle conseguenze di questo vortice depressionario che non saranno affatto leggere.

Piogge e nubifragi si faranno sentire soprattutto nella giornata di martedì 26 settembre quando le precipitazioni interesseranno soprattutto Basilicata e Calabria con fenomeni anche intensi sul versante ionico. Non saranno escluse Puglia e Sicilia. Tutto questo inizierà ad allentare la presa già dalla serata di martedì. Ma è da mercoledì che il vortice abbandonerà le nostre latitudini per spostarsi progressivamente verso la Grecia. Le ultime precipitazioni si verificheranno solo su Calabria e Siclia ma potremo tranquillamente che il peggio è passato.