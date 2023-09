Meteo-ribaltone, l'anticiclone Apollo riporta il caldo estivo: quanto durerà

25 settembre 2023 a

È stato denominato anticiclone Apollo, come il dio greco che guida il carro del sole, e porterà temperature estive sull'Italia. Insomma, l'autunno non vuole saperne di entrare definitivamente in azione. A dare le previsioni meteo dei prossimi giorni sono gli esperti de IlMeteo.it secondo cui "al Nord e sul versante centrale tirrenico è già presente una lingua" di alta pressione, quindi temperature miti e cieli sereni.

"Il ciclone equinoziale transitato sull'Italia nel corso del weekend appena trascorso è ora collocato sull'area ionica", con sprazzi di maltempo in varie regioni del Sud. Ma tra martedì 26 e mercoledì 27 settembre Apollo dovrebbe fare il suo ingresso sulla Penisola mentre da giovedì 28 Settembre l'anticiclone darà il meglio di sé con caldo sopra la media del periodo. Una fase di caldo anomalo che risparmierà in parte il Sud e "potrebbe accompagnarci almeno fino ai primi 3-4 giorni di Ottobre". Antonio Sanò, fondatore del sito, spiega che i valori massimi riusciranno a salire sopra la media del periodo di quasi 10 gradi. AL Nord si toccheranno i 29-32°C, e gradualmente anche al Sud la temperatura salirà.