Meteo, l'autunno "fa dietrofront": sole e temperature sopra la media, ecco dove

Nuova evoluzione del meteo: l'autunno fa "dietrofront". In base alle ultime previsioni il vortice di bassa pressione che insiste sulle regioni del medio Adriatico è destinato a indebolirsi a partire da lunedì 25 settembre. Mercoledì sarà già sostituito da "un cuneo di alta pressione di matrice africana" che arriva dalla Penisola Iberica,, spiegano gli esperti di 3BMeteo . Cosa ci aspetta dunque nei prossimi giorni? "La settimana inizierà quindi all'insegna delle piogge e dei temporali, anche forti, sulle regioni del Sud e soltanto lunedì sulle regioni del medio Adriatico mentre altrove il dominio anticiclonico andrà progressivamente consolidandosi". Un ritorno del caldo non eccessivo con massime che tuttavia potranno toccare fino a 30 gradi al Centro Nord.

Prima il "vortice autunnale" e poi il colpo di scena: la data della svolta

Giovedì 28 settembre il clima autunnale sarà girò un ricordo con "l'alta pressione delle Azzorre che andrà a formare un corpo unico con l'anticiclone africano". Si prospettano temperature "abbondantemente sopra media" in Italia anche in Italia. "La fase autunnale che sta interessando l'Italia è destinata a fare dietrofront fino a nuovo ordine lasciando spazio ancora a delle belle giornate di sole dal sapore estivo", concludono i meteorologi. Per un possibile peggioramento delle condizioni bisognerà attendere fine settembre e l'inizio di ottobre.