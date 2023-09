Meteo, Giuliacci: "Dove si sposta il vortice". Ma in 24 ore cambia tutto

24 settembre 2023 a

Il vortice di bassa pressione che si è generato nel fine settimana è destinato a cambiare rotta e a puntare verso le regioni del Sud. Il colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv e sul web, presenta le previsioni meteo di lunedì 25 settembre con un'Italia che sarà spaccata in due, almeno per quanto riguarda le precipitazioni attese. Al Sud saranno più frequenti le piogge e si registrerà l'arrivo di venti più freschi, spiega in un video pubblicato sul sito MeteoGiuliacci . Lunedì, dunque, "avremo rovesci e temporali sulle regioni meridionali, in particolare su Abruzzo e Molise.

Insomma, cieli sereni o quasi al Nord, pioggia nel Mezzogiorno. E le temperature? "Saranno in ulteriore calo perché tutta l'Italia sarà interessata da venti più freschi provenienti dai Balcani", spiega Giuliacci. In base alle previsioni le massime saranno intorno ai 23-26 gradi al Centro Nord e 22-25 al Sud. Il meteorologo sottolinea che in Sardegna saranno possibili punte di 27 gradi, un "segnale" del ritorno dell'anticiclone e un nuovo aumento delle temperature. Sull'isola infatti "si sta allungando, già nella giornata di lunedì, l'alta pressione sub-tropicale che poi insisterà sull'Italia fino a fine mese", portando caldo e "rimandando" di qualche giorno il clima prettamente autunnale.