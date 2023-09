Meteo, prima il "vortice autunnale" e poi il colpo di scena: la data della svolta

23 settembre 2023 a

Un inizio d'autunno abbastanza prevedibile. Sebbene non si sia verificato ancora un crollo drastico delle temperature, il tempo è già cambiato. Giornate meno soleggiate e prime piogge. Ma non bisogna perdere la speranza. Stando alle ultime previsioni diffuse da Ilmeteo.it , infatti, dopo un'ondata di maltempo, tornerà il caldo. "Dopo un avvio temporalesco, con un ciclone autunnale, ci sarà una sorpresa, un colpo di scena in grado di cambiare non poco le condizioni meteo su buona parte dell'Italia", si legge sul sito.

La prossima settimana si aprirà all'insegna del maltempo. Come spiega il team di esperti, "tra le giornate di Lunedì 25 e Mercoledì 27 sul bacino del Mediterraneo si manterrà attiva una vasta area di bassa pressione, quel ciclone equinoziale che già ci terrà compagnia durante il weekend e che provocherà un'ondata di maltempo in particolare al Centro-Sud e sulla Sicilia". Possibile anche lo scatenarsi di violenti temporali "in particolare su Campania, Puglia, Calabria e Sicilia". Il motivo, stando alle parole dei meteorologi, sarebbe "lo scontro tra masse d'aria diverse e i contrasti di passaggio tra la l'Estate e l'Autunno e del mare ancora molto caldo per il periodo che fornirà quel surplus di energia per la formazione di intense celle temporalesche".

Tuttavia, è atteso anche un ritorno dell'anticiclone africano: "Al Nord e sulle regioni tirreniche, invece, avremo tanto sole e temperature ben oltre le medie climatiche per tutta la prima parte di settimana". Gli esperti avvertono: a partire da Giovedì 28 settembre il clima mite potrebbe estendersi anche al resto della penisola italiana.