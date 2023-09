Meteo, Giuliacci indica la stagione più piovosa: quanta acqua ci aspetta

23 settembre 2023 a

Dopo il caldo record della stagione estiva che si è appena conclusa, la pioggia è senza dubbio un fenomeno meteorologico a cui dobbiamo riabituarci. Tuttavia, già in queste giornate, la tendenza meteo sembra segnata. Diciamo addio al sole e diamo il benvenuto alle precipitazioni. Attraverso un video pubblicato sul suo sito meteogiuliacci.it , il colonnello Mario Giuliacci ha indicato qual è la stagione più piovosa in assoluto.

"Iniziamo col dire che mediamente in un anno in Italia cadono circa seicento, settecento millimetri di pioggia. Sono circa cento millimetri in meno di quanto non piovesse cinquanta o settanta anni fa": così ha esordito l'esperto. Come intuibile, la stagione meno piovosa è quella estiva. "Cadono in media tra i novanta e i centodieci millimetri", ha spiegato Giuliacci.

Poi ha continuato: "Segue la primavera, in cui cadono in media centocinquanta, centosettanta millimetri, seguita a ruota dall'inverno, in cui cadono centosessanta, centosettanta millimetri". Dulcis in fundo la risposta che, però, non sarà ben accolta dagli italiani: "La stagione più piovosa resta ancora l'autunno, con duecentoventi, duecentoquaranta millimetri", ha concluso il fisico dell'atmosfera.