Meteo, “Italia tagliata in due”. Sottocorona e la spaccatura nelle previsioni

Aggiornamenti sul meteo e le previsioni del tempo in Italia con Paolo Sottocorona. L’esperto si collega con Omnibus su La7 nel corso della puntata del 23 settembre del talk show mattutino e si sofferma sull’andamento meteorologico della Penisola: “L’Italia è tagliata in due, nord e parte del centro sono interessati da un’area meno calda, fredda è una parola un po’ grossa, che ci ha interessati col maltempo e le temperature sono andate sotto media dopo essere state a lungo al di sopra, al sud siamo ancora nella zona calda, con temperature decisamente sopra la media. C’è una massa d’aria fresca che arriva dal nord-Atlantico e prende tutta l’Europa occidentale. Già domani questa zona fredda raggiunge anche il sud e tutta l’Italia va in media o leggermente sotto media per settembre. La massa d’aria fredda si è però ridotta e c’è una risalita di una massa d’aria calda che prende l’Europa occidentale. Il tempo ad inizio settimana migliora e quindi le temperature risalgono, ancora un po’ di maltempo al sud per martedì, quasi esclusivamente in Sicilia”.

Sottocorona analizza nello specifico le previsioni giorno per giorno: “Oggi c’è una zona di maltempo sull’Italia, con il centro perturbatissimo, con maltempo molto forte sulla penisola Balcanica, si affaccia al sud su Molise, Gargano e Puglia, qualche strascico pure sul nord. Per domani, domenica 24 settembre, c’è un miglioramento rapido e deciso. Ancora piogge localmente intense sul versante adriatica e anche al sud, ma un po’ più deboli. Lunedì 25 settembre ci sarà ancora qualche fenomeno al sud, in attenuazione sul versante adriatico”.

Dopo il quadro del meteo ecco quello sulle temperature: “Per la giornata di oggi le temperature massime sono ancora abbastanza elevate al sud, non ci sono quei picchi dovuti ai venti meridionali caldi. Sul centro ci sono temperature contenute, al nord c’è una tendenza in ripresa. Nelle prossime 24 ore c’è il crollo al sud, cali di 8-10 gradi. Essendo rimaste elevate a lungo - conclude Sottocorona - c’è una discesa forte”.