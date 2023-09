Meteo, l'estate non finisce mai. Giuliacci: caldo anomalo, zona a sorpresa

23 settembre 2023 a

Una sorpresa in vista nel meteo di fine settembre. Il maltempo degli ultimi giorni non è definitivo e l’estate prova ancora a mettere i bastoni fra le ruote all’autunno. Le previsioni delle prossime ore sono analizzate dal colonnello Mario GIuliacci: “L’intensa perturbazione che nel weekend attraverserà l'Italia ci lascerà in eredità un'atmosfera decisamente instabile, specie in alcune zone del Paese, dove quindi all'inizio della prossima settimana sono attesi numerosi acquazzoni e temporali. Tra lunedì e martedì si formeranno ancora numerosi temporali al Sud, localmente anche di forte intensità, specie nelle ore centrali del giorno, mentre in Abruzzo e Molise si esauriranno già nella giornata di lunedì. Il resto d'Italia godrà invece di prevalenza di tempo bello. Al Sud la situazione diventerà gradualmente più stabile tra mercoledì e giovedì, con piogge via via meno diffuse e insistenti, mentre negli ultimi giorni della settimana il sole tornerà a splendere praticamente in tutta Italia”.

In queste ore assisteremo ad un calo delle temperature dovute ai venti freschi che sferzeranno l’Italia nel weekend, con il Sud che vedrà medie abbastanza bassa per la stagione. Ma poi ci sarà un nuovo aumento. Ed è qui che il sito meteogiuliacci.it prevede il ribaltone: “A metà settimana, con la situazione che diventerà più stabile, ecco che le temperature torneranno a salire e sull'Italia si affaccerà di nuovo un po' di caldo anomalo. Questa volta le temperature insolitamente alte si registreranno soprattutto al Nord, con valori comunque più contenuti rispetto a quelli osservati nelle ultime settimane”.