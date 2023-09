Meteo, Sottocorona: "Quantità elevatissime di pioggia": dove colpisce l'autunno

20 settembre 2023 a

Un clima più prettamente autunnale sta prendendo gradualmente piede in Italia. A spiegare cosa ci aspetta nei prossimi giorni dal punto di vista del meteo è Paolo Sottocorona che a Omnibus, su La7, ha dato le ultime previsioni. La situazione di oggi mercoledì 20 settembre fa emergere un quadro in genere con poche piogge ma con molte nuvole. A ovest dell'Italia però qualcosa si muove: "Una zona di bassa pressione si sta formando e porta molte nuvole: queste il tempo lo cambiano, anche se non sarà una cosa velocissima", afferma il meteorologo di La7.

Per quanto riguarda le previsioni odierne, "troviamo solo possibili, deboli piogge al Sud peninsulare, al Centro e anche in Sardegna", mentre "cominciano a essere un po' più presenti in Piemonte e Valle d'Aosta". La situazione tende a peggiorare giovedì 21 settembre quando al Nord-Ovest "i fenomeni possono essere intensi". Non solo. Cambia il tempo anche al Centro e al Sud, con piogge deboli o moderate. Nella giornata di venerdì 22 settembre "questo maltempo si fa sentire di più su gran parte del Nord. Sulla Liguria e tra Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia dove sono possibili "quantità elevatissime di pioggia", afferma Sottocorona. Fenomeni molto intensi potrebbero verificarsi in alta Toscana e Liguria.