Meteo, "forte cambio del tempo". Sottocorona: quando arriva l'autunno

"Molte nuvole sull'Italia soprattutto al Centro Sud, ma piogge poche". Ma quello che ci aspetta è un arrivo deciso dell'autunno. Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, nelle previsioni di martedì 19 settembre nel corso di Omnibus spiega infatti che "la linea del tempo non è questa", perché "al nord al momento c'è molto poco, ma è lì che comincia a cambiare il tempo in maniera abbastanza forte". Cosa dobbiamo aspettarci? La previsione per la giornata di oggi offre soprattutto nuvole sulle zone tirreniche e "poche le piogge, che cominciano a presentarsi in prevalenza deboli su Alta Toscana, Emilia, Liguria, nella parte più settentrionale fra Lombardia Trentino Alto Adige anche qualche precipitazione moderata".

Tuttavia, "il tempo sta cambiando", ricorda il meteorologo. Mercoledì 20 settembre "abbiamo molte zone del Nord, quasi tutte, con delle precipitazioni anche molto forti su Trentino Alto Adige, alta Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta". Fenomeni intensi e maltempo, spiega Sottocorona, che tuttavia non raggiungono il Sud anche se qualche debole pioggia arriva anche nelle regioni meridionali. Stesso discorso per giovedì 21 settembre, piogge anche forti al Nord, precipitazioni possibili ma di lieve entità al Sud. Per quanto riguarda le temperature, nel Mezzogiorno troviamo ancora picchi di 35 gradi, anche oltre dieci gradi in meno al Nord. Almeno dal punto di vista termico "arriva l'autunno", annuncia Sottocorona, perché in pochi giorni le temperature sono destinate ad abbassarsi.